Wilczyca polowania nie przeżyła

W lesie (Nadleśnictwo Nowogard) opodal wsi Czermnica młodą wilczycę dopadły myśliwskie psy. Jednak ratujących ją zastanawia mnogość ran kłutych - zadanych nożem lub innym ostrym narzędziem - na jej klatce piersiowej oraz podbrzuszu. Mimo łańcuszka ludzi dobrej woli, wilczycy nie udało się uratować. Postępowanie wyjaśniające w sprawie okoliczności jej śmieci wszczęła policja.

Na krwawiącą ranną waderę w sobotni (2 grudnia) ranek natknęli się dwaj mężczyźni, jadący drogą w rejonie wsi Czermnica (pow, Goleniów). Z dala słychać było odgłosy polowania, więc byli przekonani, że wilczyca została postrzelona.

- Gdy przyjechałem na miejsce, wilczyca leżała w śniegu tuż przy ogrodzeniu gospodarstwa leśnego. Przyrodnik Jacek Miciuła cały czas był przy niej. Wokół widziałem mnóstwo śladów krwi. Ciało wilczycy było podziurawione niczym sito, całe w ranach - wspomina Michał Kudawski z „Dzikiej Ostoi".

To on podjął wilczycę i zawiózł do kliniki weterynaryjnej dr. Leonarda Gugały w Szczecinie. Okazało się, że rannej wadery nie można poddać operacji, bo wpadła w stan hipotermii.

- Podano jej leki

