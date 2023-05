Więcej dla Polic. W Szczecinie wciąż lepiej

...

2023-05-04 08:35:07

Jak by pseudo panstwowa spolka pkpp i jej panstwowy wykonawcy w koncu ogarnela budowe SKM to nie bylo by problemow z autobusami, i pol Szczecina i Polic jechałoby komfortowo w pociagu zamiast sie dusic jak sardynki w autobusach 107 i 101 ,no ale sie nie da, 5 lat buduja i nie moga skonczyc, nie potrafia wydac 700 mln zł z UE ! a miasto szczecin perony na bierzaco buduje ,polska w ruinie 2023 !