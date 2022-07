Wciąż bez godnych warunków, domu i poczucia bezpieczeństwa. Teraz mamy tylko siebie

FIGO

2022-07-09 10:25:38

Współczuję ! Nie macie mieszkania, ale i nie macie paserskiego kredytu do spłacania . Wielu Wam podobnym ma gdzie mieszkać ( na razie jeszcze ! ) , ale nie ma już na horendalne raty ! PIS-y przynajmniej o nich myślą . TUSK nawet nie będzie ich dostrzegał ! Taki panisko ! Wybierzcie Tuska, będziecie mieszkać w szałasie, bo i autka już nie będzie , no chyba , że elektryczne ! Timermans już czai się na Was , a TUSK podpisze wszystko , łącznie z pakietem niepotrzebnych Niemcom islam- uchodźców !