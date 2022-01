Walczą o miliony dla SKM. Termin inwestycji wciąż zagrożony

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Lider i Beneficjent Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, poparło wniosek Partnera PKP Polskie Linie Kolejowe SA o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu SKM. SSOM zaproponował Centrum Unijnych Projektów Transportowych nową datę zakończenia prac przy SKM.

Miałoby to nastąpić 31 grudnia 2023. Jeśli CUPT zgodzi się na zmianę terminu, zniknie groźba utraty półmiliardowego dofinansowania unijnego.

Budowa SKM to przedsięwzięcie o wartości ponad 800 mln zł. Większość pieniędzy - 512 mln, pochodzi z dofinansowania unijnego. Jednym z warunków jest ukończenie całego projektu w terminie, co miało nastąpić w tym roku. Gdyby został on przekroczony, pojawiłaby się groźba utraty unijnego dofinansowania projektu. SSOM od wielu miesięcy zgłaszał do CUPT, który pełni rolę instytucji pośredniczącej, konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji projektu. Powodem są znaczące opóźnienia w realizacji zadań prowadzonych przez największego partnera projektu - spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA na linii Szczecin -

...