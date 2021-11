Polski Związek Działkowców obchodzi 40-lecie swojego istnienia. Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie zorganizował spotkanie integracyjne w Domu Działkowca ROD Przyjaźń. Była to okazja do podsumowań, prezentacji filmów i kronik z działalności PZD, a także do wręczenia Medali 40-lecia i dyplomów dla zasłużonych. Jeden z jubileuszowych medali trafił do redakcji "Kuriera Szczecińskiego". Bardzo dziękujemy, a społeczności działkowców życzymy samych sukcesów.

(ksz)