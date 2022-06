W Policach powstanie 35 nowych mieszkań komunalnych. Szansa na pierwsze lub lepsze

W nowym budynku komunalnym w Policach ma być 35 mieszkań. Powstanie on przy ul. Niedziałkowskiego. Gmina w najbliższych dniach ma ogłosić przetarg na jego budowę. Znajdą się w nim lokale o różnym metrażu - od 34 do 65 mkw. Pierwszeństwo do ich najmu będą miały osoby i rodziny, które już zajmują na terenie gminy mieszkania komunalne o niższym standardzie, nie mają zaległości czynszowych i chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe za cenę wyższego czynszu. One też zwolnią tańsze lokale osobom z kolejki mieszkaniowej.

W Policach ponad 200 osób i rodzin oczekuje na mieszkanie komunalne. A 31 z nich jest umieszczonych na tzw. liście mieszkaniowej - czyli są ujęci w planie przydziału lokali mieszkalnych. Powinni je otrzymać w pierwszej kolejności.

- Komisja mieszkaniowa, typując rodziny do planu przydziału lokali mieszkalnych, bada ich sytuację mieszkaniową, zdrowotną - mówi Beata Bojczuk-Sroczyńska z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM w Policach. - Ten plan przydziału lokali realizujemy sukcesywnie.

Nowy budynek komunalny pozwoli więc na zaspokojenie potrzeb

