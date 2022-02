W pogoni za burzami. Łowcy od pogody

Najpierw burzę przewidują i przed nią ostrzegają, później ją śledzą, obserwują, dokumentują. Ale bywa, że muszą przed nią uciekać. To przez tę jej nieprzewidywalność tak ich pasjonuje. Zachodniopomorscy Łowcy Burz to grupa pasjonatów - meteorologów z naszego regionu. W sobotę (5 lutego) mogą świętować, bo to Dzień Meteorologa, czyli wszystkich, którzy - także amatorsko - zajmują się analizowaniem i przewidywaniem pogody. A łowcy burz to robią…

- Nikt z nas nie jest zawodowo związany z meteorologią, nie mamy żadnego kierunkowego wykształcenia - przyznaje Daniel Obrzanowski, współzałożyciel grupy. - Sami się uczymy, analizujemy i prognozujemy pogodę. Robimy to już od 2010 roku. W wolnym czasie, godząc to z innymi obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, nauką.

Obecnie grupę tworzy 13 osób. Pochodzą z różnych części naszego województwa. Ich prognozy i ostrzeżenia pogodowe można śledzić codziennie na stronie internetowej pogoda-zachodniopomorskie.pl i na facebookowym profilu Zachodniopomorscy Łowcy Burz. Ostrzegają przed silnym wiatrem, gradem, upałami.

- W 2010 roku moją miejscowość,

