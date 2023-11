W kolekcjonerskim sklepie. Ile kosztuje 5 złotych?

Miejsc takich jak to jest w Szczecinie kilka. Zaglądają tam ludzie poszukujący specyficznego towaru - znaczków pocztowych, monet, medali i odznaczeń oraz innych przedmiotów kolekcjonerskich.

Jeden z takich sklepów mieści się przy ulicy Małopolskiej. Prowadzi go Andrzej Bobrowski, postać znana w środowisku kolekcjonerskim od lat. Swój pierwszy sklep miał na dworcu kolejowym w Szczecinie i było to jakieś 30 lat temu. Jego specjalizacja to numizmatyka i filatelistyka. Są to naukowe określenia odnoszące się do monet i banknotów oraz do kolekcjonowania wszelkiego rodzaju walorów pocztowych.

- Filatelistyka to nie tylko zbieranie znaczków - wyjaśnia Andrzej Bobrowski. - Do walorów filatelistycznych zalicza się także, oprócz znaczków, znaczki współpocztowe, znaki niepocztowe pocztowo użyte, całości oraz wydawnictwa okolicznościowe takie jak np. koperty FDC lub karnety filatelistyczne emitowane na pamiątkę ważnych wydarzeń.

Dla laika brzmi to jak wiedza tajemna, ale okazuje się, że kolekcjonerzy doskonale rozeznają się w różnego rodzaju nowościach i niuansach istniejących pomiędzy

...