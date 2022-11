W jakich warunkach pracują Ukraińcy? Brak umów i wynagrodzenia

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi działania kontrolne w firmach, które zatrudniają uchodźców z Ukrainy. Pod lupą inspektorów szczególnie znalazły się godne warunki pracy Ukraińców. To efekt akcji, którą zapowiedziała szefowa PIP Katarzyna Łażewska-Hrycko jeszcze w marcu tego roku. - Nie zwiększymy limitów kontroli legalności zatrudnienia, ale będą miały one priorytetowy charakter - mówiła wówczas Główna Inspektor Pracy.

Ukraińcy to największa grupa cudzoziemców, którzy pracują w polskich firmach, a kontrole legalności ich zatrudnienia prowadzone są przez inspekcję pracy od wielu lat. W Zachodniopomorskiem tylko w 2021 roku Okręgowe Inspektoraty Pracy w Szczecinie i Koszalinie przyjrzały się warunkom, w jakich pracują, 481 razy. W 2022 roku - do 28 listopada - liczba ta wzrosła do 535.

- Przy czym liczba cudzoziemców objętych kontrolą była wyższa - to 684 osoby, w tym m.in. 495 z Ukrainy, 55 z Białorusi, 38 z Gruzji. Nielegalne wykonywanie pracy stwierdzono w przypadku 142 obcokrajowców, w tym 105 Ukraińców - informuje Ewelina Kolanowska-Wrońska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu

...