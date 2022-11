We wtorek gorąca linia. Zapytaj inspektora pracy

We wtorek 29 listopada przy redakcyjnym telefonie zasiądzie Anna Bułgajewska, młodszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Przez dwie godziny – od 10 do 12 – będzie odpowiadała na pytania naszych Czytelników, na wszystkie zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia: umowami, urlopami, wynagrodzeniem, czasem pracy, prawami i obowiązkami pracodawcy oraz pracownika.

Zachęcamy do skorzystania z porad naszego eksperta, który będzie czekał na telefony zarówno od tych, którzy już pracują na etacie oraz tych, którzy dopiero chcą podjąć zatrudnienie i nie wiedzą, jak powinna wyglądać i kiedy zostać podpisana umowa o pracę.

Na telefony czekamy we wtorek 29 listopada w godz. 10-12 pod numerem telefonu 91 44 29 299, pytania można także przesyłać e-mailem: kontakt@24kurier.pl (do wtorku, do godz. 11).

(kel)