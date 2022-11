Mamy najlepszego inspektora pracy. Jacek Krzywonos z nagrodą im. Romana Giedrojcia

17 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie rozdane zostały laury Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym z trzech nagrodzonych jest Jacek Krzywonos, na co dzień starszy inspektor pracy - główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie. Otrzymał on nagrodę im. Romana Giedrojcia. To pierwsze takie wyróżnienie dla pracownika szczecińskiego inspektoratu.

Nagroda im. Romana Giedrojcia została przyznana przez Głównego Inspektora Pracy po raz piąty - honoruje tych inspektorów, którzy mają szczególne zasługi.

Jacek Krzywonos jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Szczecińskiej. W inspekcji przy ul. Pszczelnej w Szczecinie pracuje od osiemnastu lat.

- Angażowany jest przede wszystkim do skomplikowanych kontroli związanych z wykonywaniem robót budowlanych. W ostatnim czasie zajmował się nadzorem i koordynacją działań kontrolnych prowadzonych przez zespoły inspektorskie na strategicznych dla całego kraju budowach – tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu, terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz „Polimerów Police” Grupy Azoty - mówi Ewelina Kolanowska-Wrońska, rzeczniczka OIP w Szczecinie.

Laureat jest również inicjatorem powołania „Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie” w województwie zachodniopomorskim, członkiem Zachodniopomorskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Szczecinie, koordynatorem „Strategii kontroli PIP w budownictwie w latach 2022-2024”.

(kel)