Stopy procentowe po raz drugi w górę

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na środowym posiedzeniu o podwyżce podstawowych stóp procentowych, od których wysokości zależy oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach.

Główna stawka - stopa referencyjna, została podwyższona przez RPP o 0,75 pkt. proc. do poziomu 1,25 proc. w skali roku. To duża zmiana, gdyż jeszcze dwa miesiące temu stopa ta była na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Jest to już druga z rzędu podwyżka, gdyż na początku października Rada podniosła stopę referencyjną o 0,4 pkt. proc.

Taka decyzja RPP była spodziewana przez analityków, gdyż roczna inflacja w październiku wzrosła do 6,8 proc. - najwyższego poziomu od 20 lat. Zwracają oni jednak uwagę, że podwyżka będzie miała realny wpływ na stopę inflacji dopiero za kilka miesięcy, a na razie trzeba liczyć się z dalszym jej wzrostem. Wiceminister finansów, Piotr Patkowski, na antenie Radia Plus mówił, że w tym roku może ona sięgnąć 7 - 8 proc.

Ekonomiści zauważają też, że podobne decyzje o podwyżkach stóp procentowych wcześniej od polskiego podjęły banki centralne innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

RPP podniosła stopy procentowe o 75 pb z 0,5% do 1,25% szybko goniąc inne banki centralne regionu. Jutro prawdopodobnie w górę odjadą nam Czesi – przedstawiciele CNB zapowiadali kolejną podwyżkę o 50-75 pb. pic.twitter.com/wH4zM2qCJj — PKO Research (@PKO_Research) November 3, 2021

"RPP podniosła stopy procentowe o 75 pb z 0,5% do 1,25% szybko goniąc inne banki centralne regionu. Jutro prawdopodobnie w górę odjadą nam Czesi – przedstawiciele CNB zapowiadali kolejną podwyżkę o 50-75 pb" - oceniają analitycy z PKO BP.

(k)