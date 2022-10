Umowa licencyjna podpisana. Ekstraklasa na kolejne cztery sezony z Canal+

Ekstraklasa SA podpisała nową umowę licencyjną z Canal+, na mocy której nadawca będzie miał prawa do transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy przez kolejne cztery sezony. Zgodnie z zapisami umowa wygaśnie dopiero po zakończeniu rozgrywek 2026/2027. Nowy kontrakt z CANAL+ plasuje Ekstraklasę na 9. miejscu pod względem wartości scentralizowanych praw krajowych w Europie.

Czteroletni kontrakt o wartości blisko 1,3 mld zł zapewni CANAL+ prawo do pokazywania magazynów oraz skrótów w telewizji, serwisie CANAL+ online oraz internecie. Jeden mecz w kolejce oraz poniedziałkowy magazyn skrótów będą dostępne tak jak do tej pory w kanałach otwartych. Na antenach CANAL+, w serwisie CANAL+ online oraz w mediach społecznościowych zadebiutują również nowe programy przygotowane z myślą o różnych grupach wiekowych, w tym najmłodszych widzach. Pierwszy z nich będzie można zobaczyć jeszcze w tym sezonie.

- Cieszymy się, że w dalszym ciągu będziemy współpracować z CANAL+, gdyż od lat jest to nasz sprawdzony partner i to nie tylko w dobrych, ale też złych czasach, co pokazał choćby okres

