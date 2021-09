Tragiczny wypadek na ul. Mieszka I w Szczecinie. Nie żyje mężczyzna

REKLAMA

Komentarze

PISowiec 2021-09-15 18:08:20 i baba pójdzie siedzieć !

radar 2021-09-15 17:58:42 Kiedy pozwolicie mi działać tak jak u sąsiadów? Miałem wolność gminy zarabiały ale politycy mnie dopadli i w taki. Szczecinie jes nas może 4 czy 5,a tak bym pomagał.

nxx 2021-09-15 17:51:44 @mesel - śmiem wątpić, czy szanowny pan w ogóle przemieszcza się po mieście, za to nieznajomość topografii Szczecina wykazuje porażającą. Te objazdy dla transportu to jakieś myślenie życzeniowe, bo nijak na mapach ich nie widać. Są za to dwa odcinki dróg krajowych 13 i 10 wpychane do ścisłego centrum i co gorsza oznakowane jako drogi dojazdowe do portu. Ten cyrk trwa od czasów pradawnych....Problem dam w suvach to problem bardzo poważny i raczej psychiatryczny :-(

Gozer Gozerian 2021-09-15 17:38:22 Pieszy skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa, już przed wejściem na pasy. Jak sądzę, nawet nie spojrzał czy może bezpiecznie przejść. Przecież jest na pasach...

mesel 2021-09-15 17:08:41 @nxx - Ta pani w tym SUVie robi za transport i stacjonuje na parkingach dla ciężarówek? O czym ty piszesz w ogóle? Daruj sobie tak szerokie kreślenie kół i robienie intelektualnych fikołków, bo do niczego cię to nie zaprowadzi. Transport poza tym ma objazdy daleko wcześniej przed Mieszka i nie ma po co pchać się przez miasto - nawet jak są tam jakieś ogony dróg krajowych.

xyz 2021-09-15 17:05:08 Dziwne, że nie ma informacji, że ok godz. 14 w tym samym miejscu, przed tym samym przejściem dla pieszych ale na nitce w drugą stronę zderzyły się 2 samochody. Jeden wjechał drugeimu w bagażnik. Zapatrzył się na wypadek obok?

xxx 2021-09-15 16:32:08 Pewnie nic jej nie zrobią

nxx 2021-09-15 16:32:05 @mesel - jest taki dział gospodarki co "transport' się nazywa, Droga krajowa jest miejscem pracy transportowca, w dodatku musi on za to płacić. Zgadam się, że tego typu szlaki nie powinny przebiegać przez centra miast, ale mam tak jak mamy, A swoje poglądy o zaostrzeniu idź wygłaszać w sobotnie popołudnia na parkingach dla ciężarówek, tylko nikt nie zagwarantuje ci nietykalności cielesnej.

do: Boena 2021-09-15 16:26:41 Czy Boena to troll, czy tylko perfidnie gloryfikuje morderstwo na pasach?

Bożena 2021-09-15 16:16:57 Jak 85 letni człowiek porusza się bez osoby towarzyszącej. Gdzie jest rodzina, która pozwala chodzić człowiekowi w tak niebezpiecznym przejściu. Co ten człowiek tam robił. Nam dużo młodszym jest w tym miejscu ciężko przejść.

mesel 2021-09-15 15:56:39 @nxx "tego przejścia tam być nie powinno" - Ciebie nie powinno tu być z tym komentarzem. Jedyne co tam powinno być to kamera wysokiej rozdzielczości i srogie mandaty wraz z punktami, czy nawet odbieranie uprawnień, jak jakiś talent ominie pojazd stojący przed pasami. I takie kamery jeszcze w kilku innych miejscach w Szczecinie - od razu by się skończyło "rumakowanie". Gadki o drodze krajowej to sobie schowaj do kieszeni, bo tacy jak ty to najlepiej autostrady by widzieli w centrach miast.

Nie można 2021-09-15 15:49:38 Wykluczyć w 100% że to przedstawicielka najwyższej kasty i była zwyczajnie roztargniona... Takie będzie uzasadnienie uniewinnienia "obwiniona jest osobą odpowiedzialną, introwertyczną, natomiast charakteryzująca się dużym stopniem roztargnienia"... Pozdrawiam naiwniaków, fajne robota co chceta i chęć ośmiogwiadkowania PiS wyjdzie wam bokiem jak sami doświadczycie osobistej tragedii... Wtedy zmienicie zdanie...

Ania 2021-09-15 15:39:07 Boena, dlaczego z osoba towarzyszącą??? Ludzie w tym wieku bardziej uważają przechodząc przez jezdnię niż małolaty wpatrzone w telefon... Ten człowiek przechodził przez pasy, reanimacja ok 20 m dalej... Tam jest ograniczenie prędkości! Jestem kierowcą i zdaję sobie sprawę co to oznacza... Co ma do tego rodzina! Człowiek w starszym wieku nie ma prawa chodzić po ulicach???

Boena 2021-09-15 15:23:29 Człowiek w wieku 85 lat powinien chodzić z osoba towarzyszącą . Po co tam szedł. Gdzie jest rodzina.

Kinga 2021-09-15 15:15:22 Wielokrotnie tam przechodzę macham czerownym kaskiem schodzę z roweru i nic ! Kierowcy mordercy szczcecinscy jada jak szaleni. Chętnie utarlabym nosa w sadzie tej morderczyni ! I tak będę pluc jadem i hejtem na kierowców i na szczeciński Word bo jest tam korupcja prywata itd itp otrzymują prawo jazdy na pewno nie ci co powinni !

@Profesor 2021-09-15 14:50:12 Bądź miły i milcz, ignorancie. To jest jedno z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w Szczecinie.

rbrt 2021-09-15 14:47:03 Starszy człowiek musiał przelecieć ok 25m. Pani z pewnością znacząco przekroczyła dozwoloną prędkość. Ale tam na środku są żółte płotki, które nieco "zasłaniają" przechodniów na środku pomiędzy jezdniami. To też jest nie do końca szczęśliwe rozwiązanie.

nxx 2021-09-15 14:43:51 Na przekór @Kulfonowi i jemu podobnym : tego przejścia tam być nie powinno - powinna być kładka lub podziemne. A dlaczego? bo jest to ciąg drogi krajowej. Czy kończą się instalacje sygnalizacji uruchamianej przez pieszych na drogach krajowych - przypominam czasy korka na starej DK3 przed wjazdem do Pyrzyc. A jeśli kiedyś miałby być tramwaj na Mieszka - to tym bardziej tego przejścia być nie powinno. Drogi krajowe wolne od pieszych :-)

Profesor 2021-09-15 14:41:09 Fotoradary, swiatla, spowalniacze, ograniczenia a może całkowicie zakazać tam jeździć i zrobić deptak ? Głupie pomysły. Najpierw ludziska nauczcie się myśleć, następnie jeździć, następnie przewidywać, i być odpowiedzialnymi. Bo patrząc na zachowanie wielu z Was jestem pewny ze świat się kończy. Internet zeżarł ludziom mózgi. Współczucia dla rodziny.

Alina 2021-09-15 14:39:49 Mam nadzieję, że ta kobieta trafi za kratki i będzie miała dużo czasu na myślenie o tym, co zrobiła.

Ech 2021-09-15 14:27:07 Typowa SUViara. Najgorszy mix na drogach.

Ola 2021-09-15 14:21:16 Wypadek. Ale tyle godzin zablokowany Szczecin skandal

bs 2021-09-15 14:16:22 expert ma rację

Kulfon ma rację 2021-09-15 14:09:08 Właśnie! Jest to bardzo niebezpieczne przejście...powinno być tam przejście z sygnalizacją.

Miau 2021-09-15 14:02:41 Czyżby kolejna pani w samochodzie typu SUV, która ledwie wystaje głową ponad kierownicę. Te samochody to czołgi,takimi trzeba potrafić jeździć. Miałam sytuację, kiedy na ul.Piastów pani w korku (wszystkie samochody stały) próbowała takim autem zmienić pas. Prawie mnie staranowała. Dopiero mój refleks i klakson spowodował, że mnie zauważyła.

[*] 2021-09-15 14:00:42 Z tak drogim samochodem pewnie stać ją na dobrego prawnika i będzie jakaś pomroczność jasna, czy inna wymówka.

Klfon ma rację. 2021-09-15 13:59:54 Ma rację.

Pomorzanka 2021-09-15 13:57:03 Ten starszy pan przeleciał 20 metrów a pani wydzwaniała po adwokata.

monika 2021-09-15 13:37:19 Progi ostrzegawcze, dobra pogoda, czerwone pasy, pieszy idący prędkością wozu z węglem - dla niektórych kierowców to nadal za mało. Nos w telefon i jazda setką przez miasto, bo zobaczyli kawałek prostej. Można mieć tylko nadzieję, że sąd w ramach nowych przepisów nie będzie miał wyrozumiałości dla takiej ignorancji i owa pani zobaczy kraty, aż jej w pięty pójdzie. Do niektórych po prostu nie dociera jaką mają odpowiedzialność, gdy robią pewne uprawnienia.

Stefan 2021-09-15 13:32:09 jeśli potrącenie było na przejściu dla pieszych.... a karetka stoi na wysokości sklepu Jysk, czyli pieszy "odleciał" na prawie 30 metrów!!!!!!!!!!!!!!!! ile ta baba jechała 120 - 150 km/h!!??!

Ekspert 2021-09-15 13:29:47 ta ulica to autostrada, już kolejne takie zdarzenie i tak co 2-3 miesiące, gdzie fotoradary?!