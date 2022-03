Uczą się w oddziałach przygotowawczych. Miasto stworzyło 14 klas wyłącznie dla ukraińskich uczniów

Ponad 2,2 tysiąca ukraińskich dzieci chodzi już do szczecińskich szkół, najwięcej przyjęto ich do podstawówek. Dzieci wojennych uciekinierów są nie tylko zapisywane pojedynczo do poszczególnych klas, Wydział Oświaty szczecińskiego Urzędu Miasta tworzy również coraz więcej oddziałów przygotowawczych, składających się wyłącznie z ukraińskich uczniów. Obecnie jest ich czternaście - w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Siedem takich oddziałów przygotowawczych utworzono w pięciu szczecińskich szkołach podstawowych. Funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 51, SP nr 54, SP nr 3, SP nr 61 i SP nr 5. To klasy, które skupiają dzieci z dwóch grup: od IV do VI oraz VII-VIII.

Kolejne siedem oddziałów powstało w pięciu placówkach ponadpodstawowych. Nastolatki z Ukrainy zasiadły w szkolnych ławkach dwóch szczecińskich liceów: I Liceum Ogólnokształcącego i XVI Liceum Ogólnokształcącego. Ukraińska młodzież uczy się także w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Zespole Szkół Samochodowych i Zespole Szkół Budowlanych.

- Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych,

