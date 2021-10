Nie dogadali się w sprawach płacowych. Będzie protest nauczycieli

To już pewne - pikieta nauczycieli skupionych w Związku Nauczycielstwa Polskiego przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie odbędzie się w sobotę 9 października. - Protest wyrażający dezaprobatę dla ministerialnych propozycji płacowych odbędzie się w godz. 11 do 13 - zapowiedział Sławomir Broniarz, szef ZNP. To także pikieta w obronie godności i prestiżu zawodu nauczyciela oraz o demokratyczną szkołę. Do manifestacji ZNP zaprosił także pozostałe związki oświatowe.

W poniedziałek, 4 października, ZNP w pełni odrzucił propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela, przedstawione przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji. Sławomir Broniarz, szef związku stwierdził, że rozwiązania zawarte w propozycji MEiN to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, o czym poinformował na wtorkowej konferencji prasowej związku. Zdaniem ZNP daje to już poważny argument do podęcia działań protestacyjnych.

ZNP sprzeciwia się propozycjom MEiN

- Podwyżka płac kosztem zwiększenia pensum i odebrania niektórych dodatków oznacza, że nauczyciele sami sfinansują wzrost wynagrodzeń - mówił S. Broniarz. - Mamy dość arogancji i braku szacunku dla zawodu nauczyciela ze strony decydentów oświatowych oraz niezrozumienia potrzeb 600-tysięcznej grupy zawodowej nauczycieli.

Propozycje, którym sprzeciwia się ZNP dotyczą także awansu zawodowego nauczycieli, pensum ale także nie zawierają żadnych działań poprawy warunków pracy nauczyciela.

Propozycja płacowa ZNP polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie wzrastała wraz z rosnącym PKB. Obecnie płace w oświacie wynoszą: dla stażysty 2949 zł brutto, nauczyciela kontraktowego 3034 zł brutto, nauczyciela mianowanego 3445 zł brutto, a nauczyciela dyplomowanego - 4046 zł brutto, co powoduje, że doświadczeni nauczyciele coraz częściej rezygnują z pracy, a nowi - tuż po studiach - nie są zainteresowani pracą w szkole.

Nauczycielskie pikiety w Warszawie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie nie zgodziła się na dużą manifestację nauczycieli. Dopuściła tylko możliwość protestu 150 związkowców, dlatego pikietujący podzielą się na mniejsze grupy i będą wyrażali swoje niezadowolenie nie tylko przed samym ministerstwem, ale także w alejach wokół siedziby resortu.

"Kurier" dowiedział się nieoficjalnie, że z naszego regionu na protest jedzie tylko jeden autokar, zaś nastroje wśród zachodniopomorskich związkowców nie są optymistyczne.

- Uważamy, że taka forma protestu, na dodatek w sobotę, kiedy ministerstwo nie pracuje, jest pozbawiona sensu - mówi jedna z nauczycielek skupionych w szczecińskim ZNP. - Znów nauczyciele będą obiektem żartów i kpin, co nie wpływa na podwyższenie naszego prestiżu. Potrzeba jest radykalnych środków, choć nie mam tu na myśli strajku, bo chcemy, by dzieci i młodzież mogły uczyć się w normalnych warunkach. ©℗

Katarzyna Lipska-Sokołowska