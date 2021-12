Nie będzie podwyżek dla nauczycieli?

Decyzją Sejmu, który 17 grudnia odrzucił poprawki do budżetu, nauczyciele nie mają co liczyć na zmianę wynagrodzenia w 2022 r. Większość sejmowa PiS oraz koalicjantów partii rządzącej zagłosowała przeciwko poprawkom do ustawy budżetowej gwarantującym nauczycielom minimalne podwyżki.

Koalicja Obywatelska zaproponowała, by kwota bazowa nauczycielskich pensji wzrosła o 362 złote. Inna poprawka przewidywała zagwarantowanie dodatkowych 6,5 mld zł w subwencji oświatowej, co pozwoliłoby na podwyższenie wynagrodzenia pedagogów o 6 proc. Jednak wszystkie poprawki przepadły w sejmowym głosowaniu.

O podwyższenie kwoty bazowej o 700 złotych od dawna upomina się także największy związek skupiający nauczycieli - ZNP, który niedawno złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy. Zebrał 250 tysięcy podpisów po to, by wynagrodzenia nauczycieli były zależne od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jednak rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i zostały odłożone do okresu między świętami a Nowym Rokiem.

- ZNP przedstawił propozycję zwiększenia od 1 stycznia

