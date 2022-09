Tylko w Szczecinie się nie da? Radny: „Betonowa myśl projektowa"

Trzy drzewa do wycinki, a sześć do przesadzenia - m.in. taki będzie koszt realizacji kolejnego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, budowy odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Papieża Pawła VI. Stąd pytanie radnego: „Ile jeszcze protestów, podtopień i wysp ciepła potrzebują urzędnicy, żeby przestać generować projekty będące zaprzeczeniem potrzeb jakie stoją przed miastem?".

Na realizację tej inwestycji magistrat planuje wydać ponad 1,2 mln złotych. Oczywiste, że przy takim charakterze przedsięwzięcia to cena robót drogowych stanowi główną pozycję w kosztorysie - ok. 628 tys. zł. Jednak w przypadku zadania pn. „Budowa drogi dla rowerów w ul. Papieża Pawła VI" - co zastanawia - niewiele mniej mają pochłonąć roboty w zakresie zieleni - ponad 572 tys. zł. W tej cenie - jak się okazuje, jest np. usunięcie trzech drzew oraz przesadzenie sześciu.

Radny Przemysław Słowik (Koalicja Obywatelska), współprzewodniczący partii Zielonych przekonuje, że tak daleko idąca i kosztowna ingerencja w zieleń nie jest konieczna. Kwestionuje nie tylko ocenę stanu zdrowotnego jednej ze skazanych

...