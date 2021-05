Turku się wycofało. Wkrótce nowe scenariusze „tolszipów”

Pech prześladuje tegoroczne regaty The Tall Ships Races. W zeszłym roku z imprezy wycofał się rosyjski Sankt Petersburg. Na jego miejsce zgłosiło się fińskie Turku, które jednak przed weekendem także zrezygnowało z imprezy.

„Z wielkim żalem i smutkiem ogłaszamy decyzję Turku o wycofaniu się z imprezy, podjętą po ogłoszeniu przez fiński rząd, że surowe ograniczenia w podróżowaniu będą obowiązywały co najmniej do 15 czerwca - poinformowała w komunikacie z 27 maja br. Tall Ships Races International Ltd, spółka zależna Sail Training International.

- W związku z dzisiejszą wiadomością Sail Training International - głównego organizatora regat The Tall Ships Races 2021 o wycofaniu się z trasy jednego z portów uczestniczących w tegorocznych regatach, informuję, że Miasto Szczecin jest gotowe do przeprowadzenia wydarzenia zgodnie z dotychczasowymi założeniami - zadeklarowała jednak w imieniu Szczecina Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki komunalnej Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która jest organizatorem finału zlotu wielkich żaglowców w naszym mieście. - Obecnie prowadzone

