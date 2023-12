Trzy dni po awansie do ćwierćfinału Pucharu Polski. Pogoń z Wartą wiosennie...

We wtorkowym meczu pucharowym z Górnikiem dobrze spisał się młodzieżowiec Olaf Korczakowski (drugi od prawej); obok niego Joao Gamboa i Linus Wahlqvist, a po drugiej stronie zabrzanin Paweł Olkowski. Fot. Ryszard PAKIESER

W piątek o godz. 20.30 na stadionie przy ul. Twardowskiego Pogoń Szczecin w pierwszym meczu rundy rewanżowej, czyli wiosennej, piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, zmierzy się z Wartą Poznań, z którą latem w Grodzisku Wielkopolskim wygrała 1:0 po golu Efthýmisa Kouloúrisa.

Portowcy rozpoczną swoją rewanżową rundę w nieco gorszej sytuacji niż Warta, gdyż we wtorek w grodzie Gryfa rozegrali wyczerpujący, ponad 120-minutowy (z doliczonym czasem) mecz Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, wygrany dopiero po dogrywce 2:1. Nasi piłkarze będą więc mogli czuć w nogach trudy pucharowej potyczki, tym bardziej, że portowcy z podstawowego składu nie są już młodzieniaszkami... Warta też grała we wtorek w pucharze z Jagiellonią w Białymstoku, przegrywając 0:2, ale zawody te trwały tylko 90 minut.

Passa 15 meczów!

Piątkowy mecz będzie 22. w historii pojedynkiem o ligowe punkty Pogoni z Wartą, a kluby te jeszcze ani razu nie spotkały się w Pucharze Polski. Najbliższy rywal to jeden z tych przeciwników, którzy portowcom bardzo odpowiadają, bo w dotychczasowych grach o ligowe punkty ponieśli tylko jedną porażkę, a doszło do niej bardzo dawno temu (19 marca 1994 roku). Od 5 października 1994 roku trwa dobra passa portowców w meczach z poznańskim klubem, bo szczecinianie rozegrali z Wartą 15 kolejnych spotkań bez porażki i w każdym z tych pojedynków strzelali przynajmniej jedną bramkę. W ostatnich pięciu ligowych meczach Pogoń odniosła 3 zwycięstwa i zanotowała 2 remisy. Ogólny bilans Pogoni to 13 zwycięstw, 7 remisów, 1 porażka oraz korzystna różnica bramek: 40-24.

