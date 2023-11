Piłka nożna. Daleka eskapada portowców

Norweg Fredrik Ulvestad świetnie wkomponował się w skład szczecińskiego zespołu. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarzy szczecińskiej Pogoni czeka daleki i długi wyjazd na południe Polski, bo w sobotę o godz. 15 w Krakowie na stadionie miejscowej Cracovii zmierzą się w meczu PKO BP Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice, a później nie wrócą już do grodu Gryfa, lecz udadzą się do Bielska-Białej, gdzie we wtorek o godz. 18 zagrają w 1/16 Pucharu Polski z tamtejszym Podbeskidziem, niedawnym ekstraklasowiczem, a obecnie zespołem I-ligowym.

Po piątkowym treningu zamkniętym podopieczni trenera Jensa Gustafssona odlecą samolotem z Goleniowa pod Wawel na mecz z rywalem, z którym do tej pory jeszcze nigdy się nie spotkali. Po sobotnim spotkaniu portowcy w niedzielę i poniedziałek trenować jeszcze będą w grodzie Kraka, a następnie wyruszą w stosunkowo krótką podróż na pucharową potyczkę.

Przed wyjazdem w daleką podróż odbyła się konferencja prasowa szwedzkiego szkoleniowca Pogoni, podczas której Jens Gustafsson odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Podróż na raty

– Miejsca naszych najbliższych rywalizacji są bardzo oddalone. Większość zawodników będzie lecieć w piątek, ale część w podróż uda się też w sobotę. Ze względu na starcie z Puszczą, ale i Podbeskidziem zabiorę większą liczbę zawodników niż ma to miejsce zazwyczaj.

Sytuacja kadrowa

– W meczu z Puszczą na pewno nie zagra Rafał Kurzawa, który pauzuje za kartki. Jak zwykle nie chcę zbyt dużo ujawniać, aczkolwiek nie będzie dużych niespodzianek. Rafał pauzuje, ale do składu wraca już Alex Gorgon. Nie zagra z niepołomiczanami również Danijel Lončar. Rafał oczywiście będzie do dyspozycji już we wtorek, zobaczymy, co będzie z Danijelem. Nie mogę dokładnie wyjaśnić kontuzji Danijela, nie znam jej nazwy. To nie jest związane z kontuzją mięśniową. Nasz zespół medyczny dał sobie już jednak z tym radę i mam nadzieję, że szybko do nas wróci. Na pewno w obu spotkaniach nie zagra też Marcel Wędrychowski, który nadal nie jest gotowy do gry. Kolejne żółte kartki mogą wyeliminować z gra Wahana Biczachczjana i Kamila Grosickiego. Do takiej sytuacji dojdzie prędzej czy później. Aczkolwiek nie boję się tego. Mamy kilku zawodników, którzy do tej pory nie odgrywali głównych ról na naszych skrzydłach. Wiem, że są jednak gotowi, by podjąć walkę na wysokim poziomie, więc w razie czego mamy zastępstwo dla nich.

Szansa dla młodzieży

– Na pewno musimy być gotowi również na grę we wtorek. Mariusz Fornalczyk jest już gotowy do tego, aby grać. Uspokoił się w swojej grze, jest otwarty, bardziej kontroluje się w grze i mimo, że czasem popełnia stare błędy, to na pewno zaliczył postęp, szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach. Adrian Przyborek również jest już gotowy do gry. Ma za sobą dobre mecze, między innymi z Lechem Poznań. Olaf Korczakowski też goni za nimi, jest dla nich konkurencją. Sytuacja jest dynamiczna, zobaczymy, jak się ona rozwinie.

Puszcza to nie spacerek…

– Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyglądaliśmy w paździeniku. Byliśmy w stanie szybko się adaptować i dostosowywać do przeciwników na bardzo wysokim poziomie. Mecz, który przed nami, będzie wymagał od nas czegoś innego niż w poprzednich pojedynkach. Musimy mieć bojowe nastawienie i ducha. To będzie bardzo ciężki mecz, z gatunku tych fizycznych. Musimy być na to gotowi. Długo analizowaliśmy to, jak gra Puszcza i wiemy, czego się po nich spodziewać. Jesteśmy gotowi na to starcie. Stale podnosimy poziom naszej gry i wierzymy, że poradzimy sobie w sobotę. Jesteśmy bardzo zmotywowani do walki i chcemy wygrywać wszystkie mecze, bez wyjątku. Nie trzeba dodatkowo mobilizować zawodników. Oni w tej materii są bardzo świadomi. Puszcza jest bardzo silna w stałych fragmentach gry. My również musimy być w tym elemencie bardzo zdyscyplinowani, ale i dobrze trzymać linie. Raz jeszcze powtórzę – dyscyplina. Musimy być nastawieni na walkę w tym meczu. Graliśmy już na tym obiekcie, ale to będzie zupełnie inny mecz niż ten z Cracovią, który bardzo wysoko wygraliśmy. Mam nadzieję, że murawa będzie dobra, choć Cracovia w czwartek grała w pucharach z Zagłębiem Lubin. Wierzę, że zdążą trawę ponownie dobrze przygotować na sobotę.

(oprac. mij)

W 14. kolejce grają

PIĄTEK

Piast - Korona 18.00

Jagiellonia - Stal 20.30

SOBOTA

Puszcza - POGOŃ 15.00

Widzew - Warta 17.30

Lech - Ruch 20.00

NIEDZIELA

Śląsk - ŁKS 12.30

Raków - Zagłębie 15.00

Radomiak - Legia 17.30

PONIEDZIAŁEK

Górnik - Cracovia 19.00

Tabela po 13 kolejkach

1. Śląsk Wrocław 27 24-12 8 3 2

2. Jagiellonia Białystok 26 30-19 8 2 3

3. Lech Poznań 25 26-19 7 4 2

4. Raków Częstochowa 23 24-15 7 2 3

5. POGOŃ Szczecin 22 24-14 7 1 5

6. Legia Warszawa 20 20-18 6 2 4

7. Zagłębie Lubin 20 16-18 6 2 5

8. Radomiak Radom 18 18-18 5 3 5

9. Górnik Zabrze 16 14-16 4 4 5

10. Widzew Łódź 15 15-17 4 3 5

11. Piast Gliwice 15 11-11 2 9 2

12. Stal Mielec 15 18-17 4 3 6

13. Cracovia Kraków 15 13-17 3 6 3

14. Korona Kielce 14 16-16 3 5 4

15. Warta Poznań 14 13-14 3 5 5

16. Puszcza Niepołomice 10 16-28 2 4 7

17. Ruch Chorzów 8 13-22 1 5 6

18. ŁKS Łódź 7 7-27 2 1 10