Trzecia reprezentacyjna szansa Adama Buksy

Były napastnik Pogoni Szczecin Adam Buksa ma szansę zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski w meczach eliminacji mistrzostw świata. 25-letni piłkarz po raz trzeci w karierze otrzymał powołanie do kadry. W reprezentacji na dzisiejszy mecz z Albanią, niedzielny z San Marino i środowy z Anglią oprócz Buksy są tylko dwaj napastnicy - gwiazda reprezentacji Robert Lewandowski i siedmiokrotny reprezentant Polski Karol Świderski.

- Bardzo się ucieszyłem z powołania, bo to bardzo duże wyróżnienie. Niewątpliwie jest ukoronowaniem mojej dobrej postawy w klubie i świadczy o tym, że dobrze wykonuję swoją pracę. Teraz czas przełożyć to na reprezentację - mówi Adam Buksa, obecnie zawodnik New England Revolution.

Adam Buksa to jeden z najbardziej bramkostrzelnych piłkarzy, jacy występowali w ostatnich latach w Szczecinie. Do Pogoni trafił na początku 2018 roku z Zagłębia Lubin. Już wówczas uważany był za bardzo perspektywicznego piłkarza, ale w dorobku miał zaledwie 5 zdobytych bramek w ekstraklasie. Kariera piłkarza nabrała rozpędu w drużynie Kosty Runjaica. Wiosną piłkarz zaliczył 12

