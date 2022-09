Spróbują nowej matury. Test diagnostyczny tylko w celach informacyjnych

W przyszłym roku młodzież kończącą licea i technika czeka nowa matura. Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informacje dotyczące testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, czyli próbnego egzaminu maturalnego. Szkoły mogą go przeprowadzić w dwóch terminach: od 28 września i od 12 grudnia.

Szkoły ponadpodstawowe od lat przeprowadzają próbne egzaminy maturalne, jednak w 2023 roku młodzież czeka sporo zmian, zatem warto przetestować nowości. W roku 2023 maturzyści będą musieli zdać egzaminy z następujących przedmiotów na poziomie podstawowym: pisemny z języka polskiego, pisemny z języka nowożytnego, pisemny z matematyki – w przypadku tych trzech egzaminów próg zdania wynosi 30 proc. Oprócz tego abiturienci przystąpią do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – bez progu zdania oraz ustnego egzaminu z języka polskiego, w którym próg wynosi 30 proc. Czeka ich także ustny egzamin z języka obcego.

Egzamin z języka polskiego 2023 będzie wyglądał inaczej niż dotychczas – maturzyści otrzymają dwa arkusze. Pierwszy będzie dotyczył zagadnień związanych z używaniem języka polskiego. Drugi natomiast to test historycznoliteracki, czyli wypracowanie, w którym trzeba nawiązać do dwóch pozycji literackich, z czego jedna musi opierać się na spisie lektur obowiązkowych. Istotne będzie również nawiązanie co najmniej do dwóch kontekstów – może to być kontekst zarówno biograficzny, jak i społeczny, polityczny, kulturowy lub historyczny. Została również wydłużona długość egzaminu. Na poziomie podstawowym maturzyści będą mieli aż 240 minut na napisanie egzaminu, a na rozszerzonym 210 minut.

Zmiany zaszły również w arkuszach egzaminach z matematyki. Nie będzie już zadań, w których była możliwość uzyskania pięciu lub sześciu punktów, za to więcej tych mniej punktowanych. Na maturzystów będzie czekało więcej zadań otwartych i nowe formuły zadań, które dotychczas nie były praktykowane, np. „czy to prawda, czy to fałsz?”. Dodatkowo egzamin rozszerzony nie będzie już zawierał zadań zamkniętych. Zgodnie z nowymi zasadami matury z matematyki na obydwu poziomach będą trwały 210 minut.

CKE założyło, że egzamin maturalny z języków obcych będzie łatwiejszy niż ubiegłe. Obniżono bowiem średni poziom znajomości języków obcych – maturzysta wykaże się mniejszą znajomością gramatyki i leksyki.

Młodzież czekają także matury ustne. Egzamin z języka polskiego w formule 2023 będzie składał się z dwóch części: jedno zadanie będzie z konkretnej puli pytań, która będzie ujawniona przed egzaminem – pytania te są już udostępnione na stronie CKE. Drugie natomiast będzie losowym pytaniem – egzaminatorzy sprawdzą znajomość lektur i umiejętność tworzenia wypowiedzi. Mogą się również pojawić pytania związane z innymi dziełami literackimi, dziełami sztuki lub dotyczące języka.

Szkoły ponadpodstawowe będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny z trzech przedmiotów już we wrześniu. To próba przygotowana przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, dla młodzieży z zachodniopomorskiego przez OKE w Poznaniu. Pierwsza może się odbyć 28 września o godz. 9 z języka polskiego, 29 września, także o godz. 9 przyszli maturzyści pochylą się nad zadaniami z matematyki. 30 września o godz. 9 będą mieli szansę przećwiczyć egzamin z języka obcego nowożytnego.

Natomiast na czas od 12 do 22 grudnia próbne matury przygotuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szczegółowy harmonogram grudniowej diagnozy zostanie opublikowany w komunikacie CKE w listopadzie.

Arkusze, które przygotuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, dostępne będą w wersji standardowej, jak i w wersji dostosowanej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. CKE podaje w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne, a za nieuzasadnione uznaje się przypadki wystawiania ocen na podstawie wyników z matury próbnej. Ma ona służyć diagnozie dla uczniów i nauczycieli, co trzeba poprawić, jaki materiał głębiej przyswoić, nad czym popracować.

