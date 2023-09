Spore cięcia w tramwajach, będą problemy na prawobrzeżu

Od soboty linia 8 łącząca prawobrzeże z Gumieńcami ma kursować jedynie w godzinach szczytu w dni powszednie. Fot. Dariusz GORAJSKI

Mieszkańcy prawobrzeża jeszcze tego nie wiedzą, ale być może już od weekendu czekają ich poważne kłopoty z dotarciem do centrum Szczecina. W związku z brakiem motorniczych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przygotował kolejne zmiany w komunikacji. Interwencję w tej sprawie zapowiedział już klub radnych Koalicji Obywatelskiej.

Plan zakłada wprowadzenie nowych rozkładów od soboty. Korekty mają być wprowadzone na kursujących z Turkusowej do os. Zawadzkiego linii 2 oraz do Stoczni Szczecińskiej linii 7. Największe cięcia zaplanowano jednak na linii 8, która kursować ma jedynie w dni powszednie w godzinach szczytu. Zamiast niej dojazd z Gumieniec do centrum zapewnić ma linia 10, która z linii kursującej w godzinach szczytu ma się stać linią całodniową i codzienną.

Poważne zmiany nastąpią również na linii 11.

- Linia 11 w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne kursować będzie w skróconej relacji Pomorzany – Plac Żołnierza Polskiego, powrót przez pl. Hołdu Pruskiego - dodaje Marta Kwiecień–Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Z komunikatu można się jeszcze domyślać, że na linii 7 będą być może dodatkowe ograniczenia częstotliwości. Gdy tramwaje będą kursować co 20 min., na przystanku

Plac Szarych Szeregów mają być skomunikowane z linią 12, by umożliwić przesiadkę w relacji Pomorzany - Stocznia. Nie wiadomo jednak w jakich godzinach częstotliwość ma być ograniczona. Nowych rozkładów jazdy jeszcze nie opublikowano.

Interwencję w tej sprawie zapowiedzieli już radni klubu KO. ©℗

