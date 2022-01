Tradycyjne smaki. Obecne od pokoleń

Pojawiają się na stołach nie tylko na święta, urodziny czy imieniny, ale także podczas ważnych uroczystości. Mowa tu o potrawach przygotowywanych według tradycyjnych przepisów, obecnych w danej rodzinie od pokoleń.

- Jeśli lubisz gotować i robisz to opierając się na przepisach dziadków, pradziadków, weź udział w kulinarnej przygodzie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - zachęcają urzędnicy. - Zgłoszenia do konkursu „Poszukiwacze smaków" można składać do 20 lutego br.

Rodzinne pamiątki, dokumenty, fotografie lub rozmowy - wszystkie chwyty dozwolone dla młodych poszukiwaczy, którzy będą chcieli dotrzeć do tradycyjnych przepisów, znanych w ich rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń.

Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie przedstawiają na pisemnych zgłoszeniach. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest przedstawienie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktów i potraw. Ten punkt zachęca do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami i podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne. Jeden uczestnik może

