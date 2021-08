Teleporada czy wizyta w przychodni? Raport Fundacji My Pacjenci

Teleporada czy tradycyjna wizyta u lekarza pierwszego kontaktu? Zgodnie z prawem, to pacjent decyduje, jaki typ wizyty wybrać. W praktyce jednak nie zawsze tak jest. Jedna czwarta zapytanych podczas badań pacjentów twierdzi, że nie miała wpływu na to, jak będzie przebiegać ich konsultacja z lekarzem.

O to, czy poprawiła się dostępność do świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) i czy są respektowane przepisy uzależniające przeprowadzenie teleporady od decyzji pacjenta, pytali w lipcu przedstawiciele Fundacji My Pacjenci i niezależny zespół ekspertów zdrowia Continue Curatio. Przypomnijmy, że od czterech miesięcy obowiązywały już wtedy nowe zasady korzystania z teleporady w POZ.

Jak korzystać z nowej formy kontaktów pacjenta z lekarzem, czyli z teleporady, którą w Polsce na szerszą skalę zaczęto stosować dopiero w czasie pandemii koronawirusa, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z marca 2021 r. Ściśle określa ono sytuacje, w których lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty. Cztery najważniejsze: kiedy doszło do

...