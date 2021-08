Szczecin wśród zielonych miast. Nie jest źle – może być lepiej

W temacie zieleni w miastach, niestety ale dzięki ekoterrorystom, został cały problem postawiony na głowie. Może czas najwyższy zamiast na bylejakości zieleni postawić na zdrowy rozsądek. Obsadzanie drzewami ale mocny i szlachetnych gatunkami, oraz odpowiednie dbanie o nie. Podobnie krzewy. No temat trawa. Ciekawe jaki MISTSZU wpadł na pomysł nie koszenie jej? Nie koszona trawa dziczeje, odpowiednio pielęgnowana jest nie tylko estetyczna ale i ma inne zalety. No ale o tym należy mieć wiedzę

Pocieszne

2021-08-05 10:19:14

Za komuny Szczecin był w pierwszej trójce jeśli chodzi o podobne zestawienia... Zresztą spadek Szczecina z pierwszej piątki na dalsze miejsca także w innych klasyfikacjach potwierdza to co można obserwować samemu. Ogólny spadek jakości życia, degradacja miasta, jego marginalizacja i stopniowe zbliżanie się do rzeczywistego stanu określanego ironicznym "wieś z tramwajami" obecne władze już nawet nie udają i oficjalnie przyznają że ich celem jest zdegradowanie miasta do poziomu prowincjonalnego.