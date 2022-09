Taniej także we wrześniu. Przedłużone promocje na paliwo

Kampania promocyjna PKN Orlen, która umożliwia tankowanie paliwa w niższych cenach, została przedłużona o dwa tygodnie. W związku z powrotami do szkoły, do 15 września br. nowi i obecni użytkownicy programu lojalnościowego mogą dalej korzystać z promocji gwarantującej paliwa tańsze o 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny zapłacą mniej o 40 groszy za litr. W ramach kontynuowanej promocji można zatankować z rabatem łącznie do 100 litrów paliwa. Akcja obejmuje, tak jak wcześniej, wszystkie stacje Orlenu w Polsce. Swoje promocje na zakup paliwa przedłużyły też inne koncerny, jak Shell czy BP.

- W okresie wakacyjnym wszyscy użytkownicy naszego programu lojalnościowego mogli taniej zatankować na stacjach Orlen - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Widzimy, że trudna sytuacja na rynkach energetycznych w Europie nie została ustabilizowana, dlatego podjęliśmy decyzję o przedłużeniu promocji o kolejne dwa tygodnie. Wykorzystując dostępne mechanizmy rynkowe przy aktywnym wsparciu rządu, staraliśmy się i dalej robimy wszystko, aby zapewnić klientom jak najniższe ceny

