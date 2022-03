Medycy skarżą się na pracodawców. Nie chcą się szczepić, zostaną zwolnieni?

Pracownicy ochrony zdrowia skarżą się na pracodawców, że ci zobowiązują ich do szczepień przeciwko COVID-19. Liczba takich skarg wzrosła na początku marca - informuje stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom. To wtedy weszło w życie rozporządzenie ministerialne zobowiązujące medyków do poddania się szczepieniom.

Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom ze Szczecina zwraca uwagę, że pomimo powszechnej akcji szczepień, pięciu fal koronawirusa i kilku dotkliwych dla gospodarki lockdownów wciąż nie brakuje przeciwników szczepień przeciwko COVID-19. Są oni także w samej służbie zdrowia. Tymczasem od 1 marca osoby pracujące w służbach medycznych mają obowiązek poddania się szczepieniom.

- W niecałe dwa tygodnie odebraliśmy około 30 skarg od lekarzy, pielęgniarek, salowych, a nawet osób pracujących w przyszpitalnych aptekach, że szczepienie jest od nich wymagane pod groźbą zwolnienia z pracy lub przesunięcia na stanowisko pracy poza szpitalem, co również w praktyce oznaczałoby zwolnienie - informuje Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. -

