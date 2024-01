Szczecińska spalarnia odpadów podsumowała rok

Tony unieszkodliwionych odpadów, wyprodukowane setki tysięcy gigadżuli ciepła, dziesiątki tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej oraz setki oprowadzonych po instalacji gości. EcoGenerator podsumował 2023 rok.

W 2023 roku po raz pierwszy do zasilenia miejskich jednostek Szczecina została wykorzystana energia elektryczna wyprodukowana z odpadów przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, czyli EcoGenerator. Było to w sumie ponad 17 tys. MWh a energia trafiła do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W ciągu roku całkowita produkcja energii elektrycznej przez ZUO wyniosła ponad 92 tys. 800 MWh brutto, co dało około 68 tys. 600 MWh netto. Było to możliwe dzięki dostarczeniu ponad 175 tys. ton odpadów, które dotarły do instalacji w prawie 14 tys. dostaw.

- Odpady z terenu Gminy Miasto Szczecin, a także ich odbiór na podstawie porozumień zawartych między Gminą i innymi gminami, związkami celowymi gmin, to strumień ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład - przekazała Anna Folkman, rzecznik prasowy ZUO. - Pozostałe

...