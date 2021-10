Szczecinianka straciła 30 tys. złotych

Mieszkanka Szczecina straciła 30 tys. złotych. Padła ofiarą oszusta, który podszył się pod pracownika banku.

Przestępcy działający metodami na policjanta, wnuczka, pracownika banku, wodociągów czy też poprzez portal OLX, aplikację WhatsApp i BLIK wciąż znajdują nowe ofiary. Kilka dni temu do 50-letniej mieszkanki Szczecina zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, w którym ma ona założone konto i zapytał czy wykonywała określony przelew.

- Kiedy zaprzeczyła, poinformował ją, że prawdopodobnie doszło do włamania na konto - informuje szczecińska policja. - Polecił, by kobieta zainstalowała w swojej komórce aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do telefonu, by szczegółowo sprawdzić, co dzieje się z kontem. Kiedy aplikacja zaczęła działać, fałszywy pracownik banku polecił, by jego rozmówczyni zalogowała się do swojego konta. W momencie gdy wpisywała hasło, login oraz inne dane,

...