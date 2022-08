Szczecinianie zidentyfikowali Gruzinów zamordowanych przez Rosjan

Naukowcy z Polskiej Bazy Genetycznej Centrum Badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zidentyfikowali w Gruzji trzy ofiary reżimu sowieckiego z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Dla Gruzji to przełomowe odkrycie - tego rodzaju identyfikacji w tym kraju wcześniej nie przeprowadzano. A jest to państwo ciężko doświadczone przez Rosjan, nie tylko w czasie trwania ZSRR, w 2008 roku najechały na nie wojska Putina.

Identyfikacja pochodzących z lat 1937-1938 szczątków ze zbiorowego grobu w Batumi to efekt wysiłku międzynarodowego zespołu, biorącego udział w projekcie humanitarnym Georgian Recovery, Documentation and Identification Project (GRDIP), do którego dołączyli uczeni ze Szczecina. Na czele projektu stoi dr Meri Gonashvili, antropolog sądowa, przewodnicząca Georgian Association of Forensic Anthropology (GAFA). Rola naukowców PUM polegała na uzyskaniu dobrej jakości DNA z materiału kostnego, oznaczeniu profili genetycznych ofiar i ich rodzin, a następnie dokonaniu porównań i obliczeń biostatystycznych umożliwiających wypowiedzenie się co do tożsamości osób, których

