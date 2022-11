Szczecin zaciska pasa. Budżet na miarę kryzysu

Nie będzie przebudowy kąpielisk, wielu ulic, inwestycji w zabytki czy budowy boisk szkolnych. Przyszłoroczny budżet Szczecina to wprawdzie wciąż projekt, ale prezydent miasta Piotr Krzystek nie ukrywa, że czekają nas spore oszczędności.

- Galopująca inflacja, marginalizacja samorządów i wreszcie obciążanie gmin dodatkowymi, kosztownymi zadaniami - w tak trudnych okolicznościach konstruowany jest przyszłoroczny budżet miasta. Te niesprzyjające czynniki to efekt wieloletnich działań i decyzji władzy centralnej - tłumaczy prezydent Krzystek. - Polityka rządu negatywnie oddziałuje na finanse miasta, co niestety odczujemy my wszyscy, czyli mieszkańcy Szczecina.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej. Dlatego pomimo trudnej sytuacji w projekcie przyszłorocznego budżetu założono utrzymanie tzw. nadwyżki operacyjnej, czyli dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz konsekwentne przestrzeganie zasady,

...