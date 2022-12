Szczecin, mamy problem… z placem Orła Białego. Wszystko przez pandemię, wojnę i kryzys?

W Poznaniu jacyś turyści ? Dobry żart. Ciekawe co tam mieliby robić? Tam psy d… szczekają. Rynek rozkopany, św. Marcin wymarły gorzej niż naszego Krzywego Ryja, a w każdej zapyziałej kamienicy w centrum, w zaszczanych bramach pełno żuli. Atmosfera śródmieścia poznania to jak na Skolwinie.

Alicja

2022-12-09 09:05:41

A co oni chcą przebudowywać na P. Orła Białego? Dopóki nie wywali się stamtąd samochodów dopóty nie warto czegokolwiek tam robić. Jakoś w innych miastach mają takie deptaki bez aut i nikt się nie burbuluje. No tak, ale ze Szczecina Krzystek zrobił dużą wioskę z tramwajami. Zero turystów. Szczecin po godz. 20 jest miastem wymarłym w przeciwieństwie do Wrocławia, Poznania, Krakowa a nawet Zielonej Góry czy Zamościa. Nawet koło Wyszaka nie potrafił wywalić aut...