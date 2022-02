Szczecin jest dla niej... bardzo jedzeniowy

Z pochodzącą ze Szczecina Joanną MATYJEK, autorką bloga Odczaruj Gary oraz autorką książki pt. „Sama słodycz", rozmawia Monika GAPIŃSKA

- Zajmuje się pani prowadzeniem bloga, fotografią i stylizacją kulinarną. Jak się zaczęła pani przygoda z kulinariami i skąd taki pomysł na życie?

- Moja cudowna praca zaczęła się od pasji. Po babciach i mamie odziedziczyłam miłość do jedzenia i gotowania, a po tacie dobre oko do fotografowania. Całość tworzy mieszankę wybuchową, która znalazła ujście w mojej codziennej pracy. W tym roku mój blog Odczaruj Gray kończy dziesięć lat. Przez pierwsze lata bloga codziennie dzieliłam się z moimi czytelnikami przepisem. Gotowałam, fotografowałam i kochałam to, co robię. Miałam też zupełnie normalną pracę w biurze, ale czułam, że ciągnie mnie praca o charakterze artystycznym. Kończyłam więc kursy, szkoły, szkoliłam się cały czas. I udało się, bez większego planu biznesowego, z potrzeby serca i natury powstało moje studio. Książka „Sama słodycz" jest zwieńczeniem mojej całej pasji i pracy. Dziękuję Edycie Woźnicy i Wydawnictwu Zwierciadło za pomoc w

...