Świnoujski tunel na ostatniej prostej. Dwie minuty do szczęścia

Choć niemal wszyscy wyspiarze są zadowoleni z budowy tunelu, to jednocześnie pojawiają się obawy o płynność ruchu samochodowego w mieście. Miasto zapewnia, że jest na to przygotowane i w razie konieczności będzie wprowadzać zmiany. Fot. SWECO

Jeżeli wierzyć zapewnieniom wykonawcy, to mieszkańcy Świnoujścia i turyści pojadą tunelem między wyspami Uznam i Wolin w połowie czerwca br. To nieco później niż zakładano, ale dla wyspiarzy nie ma to żadnego znaczenia. Na tunel czekali od kilkudziesięciu lat, więc nawet półroczne opóźnienie nie robi na nich wrażenia. Zastanawiają się raczej, jak będzie wyglądać ich życie po otwarciu tunelu. Bo to, że zmieni się radykalnie, wiedzą wszyscy.

Ma być szybciej

Tunel ma rozwiązać największy problem wyspiarzy - kolejki na prom. Dziś w godzinach szczytu promy „Bieliki" kursują co 20 minut, więc wydaje się, że nie jest tak źle. Problem w tym, że są to niewielkie jednostki i na pokład zabierają jedynie ok. 33 samochodów. To zbyt mało, aby ruch był w miarę płynny. Robią się korki i czas przeprawy wydłuża się do godziny, a nawet więcej. Dla świnoujścian to mordęga. Proste z pozoru sprawy, jak odbiór dziecka z przedszkola czy dojazd na dworzec PKP sprowadzają się do odwiecznego pytania „czy zdążę na prom?".

Jeszcze gorzej jest na drugiej przeprawie (promy „Karsibór")

...