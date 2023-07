Świadkowie Wołynia – wspomnienia, które przerażają

„Polskie mordy to już koniec z wami, musicie zginąć, nie ma tu dla was miejsca" - takie okrzyki tuż przed swoją śmiercią usłyszała polska rodzina od uzbrojonych Ukraińców w kolonii Rogowicze na Wołyniu.

Dobrze zaplanowane zbrodnie

Apogeum ludobójczej zbrodni ukraińskich nacjonalistów, związanych z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armią (UPA), była tzw. krwawa niedziela, która miała miejsce 11 lipca 1943 r. Rzeź dokonana na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich - ale także przez ludność ukraińską sąsiadującą z ludnością polską - w lipcu 1943 r. to część trwającej kilka lat tzw. zbrodni wołyńskiej. Zanim jednak doszło do mordów w lipcu 1943 r., Wołyń doświadczył zbrodni w kolonii Parośla - 9 lutego 1943 r. Tak relacjonował pierwszą masową zbrodnię UPA we wspomnianej wsi Witold Kołodyński, który wraz z siostrą i jedenastoma innymi mieszkańcami ciężko ranny ocalał z krwawej napaści:

„Dowódca [UPA] powiedział nam: «Musicie się położyć, my was powiążemy, żeby Niemcy was nie skrzywdzili za przetrzymywanie i karmienie partyzantów». Rozkazał położyć się twarzą do podłogi i nastąpiło bestialskie mordowanie, rąbanie naszych głów siekierami. Oprawców było wielu, mordowano nas prawie jednocześnie.

...