Stulatka po modernizacji. Produkuje prąd i chroni przed powodzią

Elektrownia wodna Rosnowo, należąca do Energi OZE (spółki z Grupy Orlen), obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. To jedna z 44 małych elektrowni wodnych Energi. Ich moc zainstalowana wynosi około 40,35 MW. W 2021 roku wyprodukowały one łącznie ok. 100 GWh energii elektrycznej.

Początki dzisiejszej elektrowni Rosnowo sięgają dokładnie 1922 roku. Znajduje się ona w głębi dużego kompleksu leśnego położonego na Równinie Białogardzkiej, na rzece Radew. Dla celów energetycznych wybudowano kanał derywacyjny (sztuczne koryto przecinające w poprzek zakole rzeki w celu wykorzystania jej naturalnego spadu) o długości około 2662 metrów. Na starorzeczu Radwi kiedyś był stary młyn wodny. Elektrownia korzysta z retencji na Jeziorze Rosnowskim, zabezpiecza tereny przed powodzią i współpracuje z elektrownią wodną Niedalino, wybudowaną w roku 1912.

Podczas II wojny światowej, w marcu 1940 roku, doszło do katastrofy budowlanej na jazie rzeki. Odwilż po bardzo mroźnej zimie spowodowała duży odpływ Radwi i zerwanie tamy na Kanale Rosnowskim. Fala powodziowa z potężnymi bryłami lodu dotarła daleko

...