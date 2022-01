Statystyki nie kłamią. Coraz nas mniej…

Czy Szczecin się wyludnia? Co do tego nie ma wątpliwości. Statystyki pokazują to wyraźnie już nie tylko na przestrzeni dziesięcioleci, ale także rok do roku. Wprawdzie w ostatnich latach Urząd Stanu Cywilnego rejestrował wzrost urodzeń, ale nie był on znaczący. A na pewno wciąż liczba wydawanych aktów urodzenia od lat jest niższa niż liczba aktów zgonu. Śmiertelność wzrosła gwałtownie, zwłaszcza odkąd mierzymy się ze skutkami pandemii. W ub. roku zmarło niemal 8 tys. szczecinian, podczas gdy w 2019 r. było to niespełna 6 tys. Tak gwałtownego wzrostu nie było od ponad 20 lat.

Jeszcze w 2000 roku, według danych Urzędu Stanu Cywilnego, w Szczecinie mieszkało 410 817 osób. Z każdym rokiem mieszkańców zaczęło jednak ubywać - od kilkuset do ok. 1 tys. Większy skok pojawił się w roku 2008, kiedy to liczba mieszkańców zmniejszyła się z ponad 400 tys. do zaledwie 397 700. Podobne zjawisko nastąpiło w latach 2012 i 2013 (z 390 102 na 387 168). W kolejnych latach było jeszcze gorzej, bo liczba mieszkańców zmniejszała się nawet o ok. 4 tys. Na koniec ub. roku wyniosła już tylko 361 001. W ciągu

...