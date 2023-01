Spektakl totalny w Operze na Zamku

Na scenę Opery na Zamku w Szczecinie wraca jeden z najbardziej znanych na świecie musicali - „Crazy for You" George’a i Iry Gershwinów - w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego, pod batutą Jerzego Wołosiuka. Możemy obejrzeć go w sobotę o g. 19 i w niedzielę o g. 18.

„Crazy for You" - uznawany za jeden z trudniejszych do wystawienia musicali - to opowieść o chłopaku, który rzuca Nowy Jork, perspektywę zrobienia szybkiej, ale nudnej kariery, bogatą matkę i jedzie aż do Nevady, do zapomnianego miasteczka. Jedzie za ukochaną, ale marzy też o stworzeniu na pustyni teatru - dosłownie z niczego. Chce grać, chce śpiewać. Ma do dyspozycji paru znudzonych, choć wesołych kowbojów, dziewczyny z podupadającej rewii i… marzenia.

„Crazy for You" to spektakl przygotowany na 60-lecie powstania teatru muzycznego w Szczecinie, którego historia to swoista paralela do historii przedstawionej w „Crazy for You" i tym samym powrót do korzeni Opery na Zamku, która także „tworzyła się oddolnie", dzięki pracy zapaleńców. Musical Gershwinów to ponadczasowy hit nawiązujący do radosnych, roztańczonych, beztroskich

