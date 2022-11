Skarżą się sprzedawcy, kierowcy, motorniczowie. Oni nie mają wolnych weekendów

Ile zarabiają sprzedawcy czy kierowcy autobusów czy motorniczy tramwaju? A ile zarabia nadzwyczajna kasta medyczna i super nadzwyczajna kasta mundurowa z przywilejami emerytalnymi plus przywileje dochodów kosmicznych. Ksztalcenie lekarza kosztuje półtora miliona złotych , a kształcenie motorniczego ile kosztuje. Pokażmy pity roczne tramwajarza, kierowcy, sprzedawcy, i tych wybranych wojskowych, lekarzy, pielęgniarek etc.

A może pretensje niech złożą do lustra ze swoim odbiciem. Czy ktoś im zaplanował takie życie z taką pracą ? sami sobie układają życie. Z jednej strony chcą zarabiać krocie - ale zawsze coś. Wolny wybór.

Zenek

2022-11-02 08:45:48

Praca związana z utrzymaniem komunikacji miejskiej to jest praca szczególnego rodzaju i powinna być godnie opłacana. Niestety w miastach rządzonych przez tzw. opozycję demokratyczną skupiono się na wielkiej polityce. Wielka oczywiście nie znaczy wielka tylko psujstwo wszystkiego co może zaszkodzić rządowi. Mieszkańcy stali się zakładnikami tego układu. Jak można inaczej wytłumaczyć fakt że prezydent PK czyta podręcznik do klasy 1 technikum zamiast zająć się komunikacją miejską?