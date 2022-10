6,3 procent - prawdopodobnie tyle wyniesie stopa bezrobocia w Zachodniopomorskiem. To wynik porównywalny do sierpnia 2022 roku. Z rejestrów powiatowych urzędów pracy wynika, że we wrześniu ubyło 207 bezrobotnych. Widać jednak, że rynek pracy hamuje, a rekrutacyjny boom dobiega końca. To efekt gospodarczej niepewności w wielu firmach, pesymizm pracodawców widoczny jest przede wszystkim w gastronomii, hotelarstwie, a nawet budownictwie.

Według wstępnych danych liczba bezrobotnych na Pomorzu Zachodnim wynosi 38 567 osób. W porównaniu z sierpniem zmalała o 0,5 proc,. jednak w stosunku do września minionego roku to już mniej szukających pracy aż o 13,4 proc. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych jest także 2771 obywateli Ukrainy - 2228 skorzystało z pomocy pośredniaków z mocy specustawy związanej z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Warto dodać, że od 24 lutego do 3 października w regionie znalazło pracę 24 103 obywateli Ukrainy.

Poszukujący zatrudnienia w Szczecinie znajdą na stronach Powiatowego Urzędu Pracy 113 ofert z 474 wolnymi miejscami pracy - według stanu na 11

