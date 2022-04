Sezon na asfaltowanie. Od Podjuch przez Zdroje po Głębokie [SONDA]

Od ulic dojazdowych od rogatek Szczecina w Podjuchach do rejonu przebudowanego węzła Granitowa-Krygiera i dwóch ulic dochodzących do nowego ronda w Zdrojach drogowcy ze spółki Strabag rozpoczną tegoroczny sezon wymiany nawierzchni jezdni. Do zrywania starych nakładek mają przystąpić w tym tygodniu. Podobny lifting w nadchodzących miesiącach przejdzie kilkanaście szczecińskich ulic, włącznie z jedną z najdłuższych arterii z centrum w kierunku Głębokiego al. Wojska Polskiego, która od pl. Szarych Szeregów ma dwie równie mocno już zdegradowane nitki jezdni.

Z ciężkim sprzętem drogowcy pojawią się najpierw w najbliższą środę (20 bm.) na ulicach Morwowej i Radosnej, w czwartek (21 bm.) ruszą z frezowaniem na ul. Pszennej, a w piątek (22 bm.) także na ulicach Mącznej i łączącej się z nią ul. Kolorowych Domów na osiedlu Bukowym.

Przy dojeździe/wyjeździe w pobliżu autostrady A6 przez Podjuchy remont obejmie ul. Morwową od ronda Żołnierzy Wyklętych i będącą jej przedłużeniem ul. Radosną do wysokości skrzyżowania z ul. Dziką. Tam roboty powinny zakończyć się 30 kwietnia.

Z kolei w Zdrojach

