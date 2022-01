Od ul. Kolumba po pętlę Pomorzany. Piły, palniki i koparki na placu przebudowy

Kawałek po kawałku znika stara infrastruktura tramwajowa na trasie do szczecińskich Pomorzan, prowadzącej ulicami: Nabrzeże Wieleckie i Krzysztofa Kolumba oraz wzdłuż zamkniętej ul. Smolańskiej przy pętli. Otoczenie tej ostatniej też z dnia na dzień się zmienia - jak dotąd zdążyły już zniknąć niemal wszystkie rosnące pośrodku niej drzewa. Czyszczony jest jednocześnie z resztek tego, co zostało po altanach zburzonych buldożerami, przyległy teren kompleksu ogródków działkowych przeznaczony pod znacznie większą od dotychczasowej pętlę z pięcioma torami objazdowymi, drogą manewrową i peronem dla autobusów.

Jak do tej pory drogowcy skuli do gruntu na całej szerokości pas jezdni samej ul. Smolańskiej od skrzyżowania z ul. Zygmunta Chmielewskiego do wjazdu na parking Netto od strony ul. Budziszyńskiej. Niemal w całości z drzew została już też ogołocona wyspa wokół samej starej pętli. Pilarzom wycinka idzie na tyle sprawnie, że po ostatnich kilku, w tym jedynaczce sporej wierzbie, pozostaną już tylko wspomnienia i kadry archiwalne stanu otoczenia z ostatnich dziesięcioleci. Z drugiego końca

...