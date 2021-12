Senior miał kartę, dostał mandat

Przykra i bardzo stresująca sytuacja spotkała pana Andrzeja - seniora, któremu - mimo posiadanej Karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych - wystawiono mandat za brak biletu uprawniającego do parkowania. Stało się to na parkingu przy sklepie sieci Biedronka w Szczecinie.

Pan Andrzej pod koniec listopada wybrał się na zakupy do dyskontu przy al. Piastów w Szczecinie. Zaparkował swój samochód przy sklepie, zostawiając za szybą w widocznym miejscu kartę dla osób niepełnosprawnych. To międzynarodowy dokument, który uprawnia jego posiadacza do parkowania pojazdów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego mężczyznę bardzo zaskoczył mandat zostawiony przez kontrolera, jaki zastał po zrobieniu zakupów. Karą za - jak czytamy - „brak w widocznym miejscu pod przednią szybą ważnego biletu parkingowego (również uprawniającego do bezpłatnego parkowania)", jest grzywna w wysokości 90 lub 150 zł, w zależności od terminu spłaty. To pierwsza taka sytuacja, jaka spotkała pana Andrzeja, który od lat bez problemów posługiwał się dokumentem uprawniającym do bezpłatnego korzystania z postojów.

