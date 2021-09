Różne parkingi, różne cenniki. Kłopoty kierowców

Mimo że działają od lutego, wciąż przysparzają problemów. Mowa o tzw. Płatnych Parkingach Niestrzeżonych w Szczecinie, które rządzą się innymi prawami i cennikiem niż SPP. Wielu kierowców nie zwraca jednak uwagi na oznakowanie i parkuje na wyznaczonych miejscach, nie sprawdzając rodzaju parkingu. Po powrocie do auta, mimo wniesienia opłaty, znajdują mandat. I to wysoki. To budzi emocje.

- Przydarzyła mi się taka sytuacja w czasie parkowania przed Urzędem Miasta - pisze w e-mailu do „Kuriera" pani Joanna. - Wykupiłam bilet, włożyłam go za szybę auta i po powrocie zauważyłam tzw. mandat za brak biletu włożony za wycieraczkę mojego samochodu. Okazało się, że parking został podzielony na jakieś strefy między UM a Strefę Płatnego Parkowania.

Dopiero wtedy Czytelniczka zorientowała się, że do każdej strefy przeznaczony jest inny parkometr.

- Skąd niby miałam wiedzieć, że nie jestem w SPP, skoro brakuje poziomych opisów na parkingu. Człowiek goni z pracy na wyznaczoną wizytę, nie ma czasu na wczytywanie i kombinowanie kto i jaką częścią parkingu się podzielił - nie kryje rozgoryczenia. -

