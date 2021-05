Spór o kopertę. Pacjent: „Nie chodzi o te trzy złote”

Nasz Czytelnik został zaskoczony koniecznością zapłaty za parkowanie auta na kopercie dla niepełnosprawnych. Zdarzenie miało miejsce 6 maja br. na parkingu przychodni spółki Evomed przy ulicy Dubois w Szczecinie.

Pacjent zaparkował na kopercie dla niepełnosprawnych, mając - jak zaznacza - stosowne do tego uprawnienia. Po wizycie u lekarza, w szatni - gdzie obsługuje się przyjazd i wyjazd każdego samochodu - zażądano od niego opłaty za postój pojazdu.

Doszło do scysji. Pan Roman uważa, że przy wjeździe na parking powinna być tablica informująca dużymi literami, że postój na kopertach dla niepełnosprawnych jest płatny. Wtedy - jak mówi - wiele osób zastanowiłoby się, czy wjeżdżać na plac postojowy, czy też spróbować znaleźć miejsce w pobliżu przychodni i tam zaparkować auto. Co prawda dla osób, które mają problemy z chodzeniem, byłoby to nie lada wyzwanie. Ale - jak zauważa szczecinianin - do przychodni nie przyjeżdża się na chwilkę, lecz czasem nawet na kilka godzin. Często bowiem oczekiwanie na konsultacje, zabieg czy rehabilitację trwa, a w tym czasie licznik może sporo naliczyć.

Przypomnijmy, że „Niepełnosprawni właściciele pojazdu, płacący podatek dochodowy w Szczecinie, mają prawo do opłaty zryczałtowanej za postój w SPP w wysokości 10 zł za 12

...