Rolnicy rozmawiali z producentem. Gaz zdrożał, nawozy też

Przesilenie na rynku nawozów w związku ze znacznym wzrostem cen gazu. Nawozy drożeją. W efekcie Grupa Azoty zaapelowała do autoryzowanych dystrybutorów o wsparcie rolników i zabezpieczenie popytu na nawozy na krajowym rynku.

- W związku z obecną sytuacją na rynku nawozowym Grupa Azoty zaapelowała do swoich autoryzowanych dystrybutorów nawozów o aktywną współpracę z grupami producenckimi, spółdzielniami oraz grupami rolników w celu zapewnienia oczekiwanej dostępności do nawozów na rynku krajowym - poinformowała Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Grupy Azoty. - W przesłanej korespondencji spółka apeluje do dystrybutorów o pilną analizę strumienia dalszej sprzedaży nawozów, tak aby w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały potrzeby zakupowe polskich rolników.

Jak poinformowała rzeczniczka, w wyniku podjętych działań niektórzy autoryzowani dystrybutorzy nawozów Grupy Azoty - których pełna lista znajduje się na stronie www.grupaazoty.com - podjęli decyzję o publikacji na swoich stronach internetowych aktualnych cenników oraz pozostają do dyspozycji rolników pod wskazanymi przez siebie

