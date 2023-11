Rodzice nie chcą przeniesienia przedszkola na Skolwinie

Od września przyszłego roku przedszkolaki z fili Przedszkola nr 77 będą musiały uczęszczać do innej placówki. Obecna będzie zamknięta w związku z planowanym remontem DK „Klub Skolwin”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Wykluczenie komunikacyjne i nieprzystosowanie budynku szkoły do potrzeb przedszkolaków - to główne powody, dla których rodzice dzieci z filii Przedszkola nr 77 przy DK „Klub Skolwin" w Szczecinie nie zgadzają się z decyzją o przeniesieniu jej do Szkoły Podstawowej nr 44 przy ulicy Karpackiej 29. Miasto wydało decyzję o likwidacji i przeniesieniu placówki bez konsultacji z Radą Osiedla. Rodzice protestują i zapowiadają dalszą walkę o swoje dzieci.

Nie są znane dokładne powody tej decyzji. Pewne jest, że w Domu Kultury „Klub Skolwin" planowany jest remont na lata 2025-2026. W tym czasie przedszkole rzeczywiście nie będzie mogło być otwarte. Rodzice pytają jednak dlaczego przedszkolaki muszą przenieść się do nowego miejsca już od września 2024 roku i dlaczego po zakończonych pracach remontowych nie będą mogły wrócić do swojej stałej placówki. Urząd Miasta jak dotąd nie odpowiedział na wątpliwości rodziców. Dyrektor DK Klub „Skolwin" Adam Komorowski powiedział w rozmowie z „Kurierem", że po przeprowadzonym remoncie te dwie instytucje - dom kultury i przedszkole - nie będą mogły razem

...