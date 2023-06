Rewitalizacja alei Wojska Polskiego. Budują przy placu Zgody

cyt. "Jak te platany podrosną będą dawać wytchnienie w upalne dni" - kierowcom stojącym w niekończącym się korku. A co do platanów. Absurdalny dobór gatunku do tego miejsca. Platan jest potężnym drzewem i potrzebuje bardzo dużo miejsca aby rosnąć. I przy okazji potrzebuje dużo odsłoniętej ziemi aby pobierać z niej wystarczającą ilość wody. Bez tego choruje lub usycha

VVV

2023-06-05 09:07:50

Dlaczego do budowy wykorzystywana jest kostka, która jest bardzo mało odporna na oblodzenie? W porównaniu do zwykłych płytek chodnikowych nawet przy niewielkim oblodzeniu czy pokryciu śniegiem (co prawda u nas jest to zjawisko bardzo rzadkie) trudno utrzymać się na niej na nogach. Zwłaszcza ludziom starszym. Rozumiem że trzeba dać zarobić określonym firmom ale warto przy tym pomyśleć co się robi. Nie można było pomyśleć o nawierzchni antypoślizgowej?